Final Radio Iowa poll sees five area teams ranked heading into playoffs

Final Radio Iowa High School Football Poll 10/22/18

Class 4A

1. WDM Valley (9-0) LW #1 vs Ankeny

2. Cedar Falls (9-0) LW #2 vs Indianola

3. Ankeny Centennial (9-0) LW #3 vs S.E. Polk

4. Bettendorf (8-1) LW #4 vs Pleasant Valley

5. Iowa City West (8-1) LW #5 vs CR Kennedy

6. Dowling Catholic (7-2) LW #6 vs #9 Fort Dodge

7. Waukee (7-2) LW #8 vs Urbandale

8. Johnston (7-2) LW #7 vs #10 CR Prairie

9. Fort Dodge (7-2) LW #10 @ #6 Dowling Catholic

10.Cedar Rapids Prairie (7-2) LW #9 @ #8 Johnston

Class 3A

1. Lewis Central (9-0) LW #1 vs Carroll

2. Cedar Rapids Xavier (9-0) LW #2 vs #7 Pella

3. Solon (9-0) LW #3 vs Western Dubuque

4. North Scott (8-1) LW #4 vs #9 Waverly-Shell Rock

5. Sergeant Bluff-Luton (8-1) LW #5 vs Heelan

6. Oskaloosa (8-1) LW #6 vs Harlan

7. Pella (8-1) LW #8 @ #2 Xavier

8. Decorah (7-2) LW #9 vs #10 Clear Creek-Amana

9. Waverly-Shell Rock (8-1) LW #10 @ #4 North Scott

10.Clear Creek-Amana (8-1) LW (X) @ #8 Decorah

Class 2A

1. PCM (Monroe) (9-0) LW #1 vs Carroll Kuemper

2. Boyden-Hull/Rock Valley (8-1) LW #2 vs #6 Spirit Lake

3. Waukon (8-1) LW #3 vs Union

4. Greene County (8-1) LW #7 @ #5 Benton

5. Benton (8-1) LW #6 vs #4 Greene County

6. Spirit Lake (7-2) LW #9 @ #2 Boyden-Hull/Rock Valley

7. Crestwood (6-3) LW #8 vs #9 Algona

8. Southeast Valley (7-2) LW (X) vs OABCIG

9. Algona (8-1) LW #4 @ #7 Crestwood

10.Clear Lake (7-2) LW #10 Did not qualify

Class 1A

1. Van Meter (9-0) LW #1 vs Sumner-Fredricksburg

2. Dike-New Hartford (9-0) LW #2 vs South Hamilton

3. South Central Calhoun (9-0) LW #3 vs #9 West Lyon

4. Bellevue (9-0) LW #4 vs Mediapolis

5. Wilton (8-1) LW #5 vs Pella Christian

6. West Sioux (8-1) LW #6 vs Treynor

7. West Branch (8-1) LW #7 @ #10 Osage

8. Interstate-35 (9-0) LW #8 vs Mount Ayr

9. West Lyon (7-2) LW #10 @ #3 South Central Calhoun

10.Osage (7-2) LW (X) vs #7 West Branch

Class A

1. Hudson (9-0) LW #1 vs Lynnville-Sully

2. Algona Garrigan (9-0) LW #2 vs #8 Wapsie Valley

3. AHSTW (Avoca) (9-0) LW #3 vs Alta-Aurelia

4. North Tama (8-1) LW #4 @ #7 Newman Catholic

5. Edgewood-Colesburg (8-1) LW #6 vs BGM

6. Durant (7-2) LW #7 vs Highland (Riverside)

7. Mason City Newman (7-2) LW #8 vs #4 North Tama

8. Wapsie Valley (7-2) LW #9 @ #2 Garrigan

9. Westwood (Sloan) (8-1) LW #10 vs Akron-Westfield

10.West Hancock (7-2) LW (X) @ Hinton

Eight-man

1. Iowa Valley (9-0) LW #1 vs #6 Midland

2. AR-WE-VA (9-0) LW #3 vs #9 Northwood-Kensett

3. New London (8-1) LW #4 @ Gladbrook-Reinbeck

4. Don Bosco (8-1) LW #5 vs Central City

5. S.E. Warren (10-0) LW #7 vs #8 Newell-Fonda

6. Midland (Wyoming) (9-1) LW #6 @ #1 Iowa Valley

7. Turkey Valley (8-1) LW #9 vs Rockford

8. Newell-Fonda (8-1) LW #8 @ #5 S.E. Warren

9. Fremont-Mills (8-1) LW #10 vs Lenox

10.Northwood-Kensett (8-1) LW #2 @ #2 AR-WE-VA