Clear Lake back in 2A rankings; NK remains #2/8-Man; BK #5/1A, Newman #8/1A in new Radio Iowa football rankings

Radio Iowa High School Football Poll 10/15/18

Class 4A

1. WDM Valley (8-0) LW #1 @ DSM North

2. Cedar Falls (8-0) LW #2 @ #9 CR Prairie

3. Ankeny Centennial (8-0) LW #3 vs Sioux City West

4. Bettendorf (7-1) LW #4 @ Davenport Central (Thur)

5. Iowa City West (7-1) LW #5 vs Iowa City High

6. Dowling Catholic (6-2) LW #6 vs Sioux City North

7. Johnston (7-1) LW #7 @ #8 Waukee

8. Waukee (6-2) LW #8 vs #7 Johnston

9. Cedar Rapids Prairie (7-1) LW #9 vs #2 Cedar Falls

10.Fort Dodge (6-2) LW (X) @ Marshalltown

Class 3A

1. Lewis Central (8-0) LW #1 vs Adel ADM

2. Cedar Rapids Xavier (8-0) LW #2 @ Marion

3. Solon (8-0) LW #3 vs Fairfield

4. North Scott (7-1) LW #4 vs Assumption

5. Sergeant Bluff-Luton (7-1) LW #6 @ Storm Lake

6. Oskaloosa (7-1) LW #7 @ South Tama

7. Sioux City Heelan (7-1) LW #8 @ Spencer

8. Pella (7-1) LW #9 vs Grinnell

9. Decorah (6-2) LW #10 vs Independence

10.Waverly-Shell Rock (7-1) LW (X) vs Charles City

Class 2A

1. PCM (Monroe) (8-0) LW #1 vs Centerville

2. Boyden-Hull/Rock Valley (7-1) LW #2 @ Sioux Center

3. Waukon (7-1) LW #3 vs North Fayette Valley

4. Algona (8-0) LW #4 @ Southeast Valley

5. Union (LaPorte City) (6-2) LW #5 @ West Marshall

6. Benton (7-1) LW #7 vs Vinton-Shellsburg

7. Greene County (7-1) LW #9 vs OA-BCIG

8. Crestwood (5-3) LW #10 vs Forest City

9. Spirit Lake (6-2) LW #8 vs Garner-Hayfield-Ventura

10.Clear Lake (6-2) LW (X) @ Iowa Falls-Alden

Class 1A

1. Van Meter (8-0) LW #1 @ Clarinda

2. Dike-New Hartford (8-0) LW #2 @ Iowa City Regina

3. South Central Calhoun (8-0) LW #3 @ Pocahontas Area

4. Bellevue (8-0) LW #4 @ Cascade

5. Wilton (7-1) LW #5 vs Van Buren

6. West Sioux (7-1) LW #6 vs Emmetsburg

7. West Branch (7-1) LW #7 @ Dyersville Beckman

8. Interstate-35 (Truro) (8-0) LW #8 @ #9 Pella Christian

9. Pella Christian (6-2) LW #9 vs #8 Interstate-35

10.West Lyon (6-2) LW #10 @ Western Christian

Class A

1. Hudson (8-0) LW #1 @ East Buchanan

2. Algona Garrigan (8-0) LW #2 @ Graettinger-Terril

3. AHSTW (Avoca) (8-0) LW #3 vs St. Albert

4. North Tama (7-1) LW #4 @ BCLUW

5. Belmond-Klemme (7-1) LW #7 vs West Hancock

6. Edgewood-Colesburg (7-1) LW #6 @ Clayton Ridge

7. Durant (6-2) LW (X) @ Pekin

8. Mason City Newman (6-2) LW #10 @ South Winneshiek

9. Wapsie Valley (6-2) LW (X) @ Grundy Center

10.Westwood (Sloan) (7-1) LW (X) @ Lawton-Bronson

Eight-man

1. Iowa Valley (8-0) LW #1 vs HLV (Victor)

2. Northwood-Kensett (8-0) LW #2 @ Rockford

3. AR-WE-VA (8-0) LW #3 @ River Valley

4. New London (7-1) LW #4 vs Montezuma

5. Don Bosco (7-1) LW #5 @ Riceville

6. Midland (Wyoming (8-1) LW #6 @ Lansing Kee

7. S.E. Warren (9-0) LW #7 vs Lamoni

8. Newell-Fonda (7-1) LW #9 vs West Bend-Mallard

9. Turkey Valley (7-1) LW #10 vs Central Elkader

10.Fremont-Mills (7-1) LW (X) vs Stanton